Форма увольнения, зарплата и стаж: В центре занятости рассказали о размерах пособия по безработице

Размер помощи по безработице на сегодняшний день не может превышать 8 408 грн, даже если человек до этого имел высокий уровень заработной платы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе пресс-конференции в Краматорске сообщила директор Донецкой областной службы занятости Валентина Рыбалко.

«Размер денежной помощи по безработицы – у каждого разная. Это зависит от того, есть ли у вас страховой стаж, делали ли вы взносы в Фонд социального страхования. Если вы не имеете страхового стажа, не отчисляли средства, то минимальный размер помощи – 610 грн. Если вы делали взносы, но стажа недостаточно, то минимальный размер помощи для застрахованных лиц (у которых не было отчислений в течение 6 месяцев за последний год) – 1 630 грн», – рассказала Рыбалко.

При расчете пособия по безработице учитывается размер заработной платы по последнему месту работы, длительность страхового стажа и причина увольнения. «Если вы уволились по собственному желанию, то первые 3 месяца вы не будете получать помощь, начисления у вас начнутся с 91-го дня», – уточнила она.

У людей, которые становятся на учет в центрах занятости как безработные, разный уровень заработной платы по прежнему месту работы. Приходят и те, кто имел высокие оклады. Размер пособия по безработице высчитывается по специальной шкале – в зависимости от страхового стажа вычисляется процент заработной платы, который будет выплачиваться. «Но есть ограничения максимального размера помощи по безработице – на сегодняшний день это 4-кратный размер прожиточного минимума. Т.е. максимальный размер помощи – 8 408 грн», – констатировала Рыбалко.

Она отметила, что в Донецкой области средний размер помощи по безработице в 2019 году составил 3 200 грн. Средний возраст безработного – 40 лет.

«Сейчас средний период получения помощи, пребывания в статусе безработного, в нашей области составляет 128 дней (4 месяца). Это минимальный показатель среди иных регионов. За прошлый год мы этот показатель сократили на месяц, и наша задача – сократить этот период еще больше. Мы поставили себе амбициозный план сократить длительность безработицы в регионе – до 2 месяцев, чтобы ускорить трудоустройство, закрыть вакансии и сэкономить средства фонда», – сказала Валентина Рыбалко.

«Размер помощи, который сегодня существует, к сожалению, не мотивирует соискателей к трудоустройству. Есть перекос: основная часть средств нашего фонда идет на выплату помощи по безработице. На мой взгляд, это нужно менять. Нужно больше средств распределить на поддержку работодателей, чтобы они создавали рабочие места. Также нужно направить на повышение квалификации, на переобучение и др. Тогда это немного оживит движение на рынке труда. Наша задача – как можно скорее трудоустроить человека. Т.к. чем дольше он стоит на учете, тем быстрее он привыкнет ничего не делать и ему трудно переориентироваться в русло рабочего режима», – заключила директор областного центра занятости.

Как сообщалось ранее, в 2019 году в Донецкой области через центры занятости были трудоустроенные 31,5 тыс. В регионе среди безработных наибольшее количество составляют женщины. На начало 2020 года средний размер зарплат официальных вакансий в Донецкой области составил 6,5 тыс. грн. Есть свободные места на оплату труда и в 30 тыс. грн, но много предложений уровня минимальной заработной платы. Также Валентина Рыбалко рассказала, кто через центры занятости может получить ваучер на компенсацию обучения, и как найти вакансии через интерактивные Google-карты.