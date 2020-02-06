Новые налоги покроют дефицит Пенсионного фонда за 10 лет, – эксперт

В бюджете Пенсионного фонда Украины образовалась впечатляющая дыра, которую спровоцировали выплаты силовикам, да и не только они. Для того, чтобы и ее закрыть и ради наполнения бюджета Пенсфонда, государство должно усилить борьбу с выплатой зарплат в конвертах, ибо возможность повышения «минималки», как способа детенизации заработков, практически исчерпана. Это утверждает член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, пишет «Сегодня».

«Это ведет ко все большей уравниловке в доходах: люди, занятые малоквалифицированным трудом – уборщицы, подсобные рабочие, сторожа и т. д. – получают ненамного меньше, чем, например, медсестры, соцработники, воспитатели детсадов. Поэтому единственный на сегодняшний день экономически обоснованный способ роста минимальных зарплат – повышение производительности труда», – объяснил Пендзин.

По мнению Виктора Колбуна, дефицит ПФ будет постепенно уменьшаться, так как в него сейчас поступает ЕСВ с зарплат силовиков, а также потому, что уменьшается число пенсионеров из-за увеличения трудового стажа, дающего право на пенсию.

«Можно ожидать, что лет через десять ПФ станет бездефицитным. Но учитывая, что пенсии у нас растут регулярно, нужно, чтобы детенизация зарплат велась с двух сторон – как со стороны государства, так и со стороны работников, которые не должны соглашаться работать за зарплаты в конвертах», – прогнозирует Колбун.