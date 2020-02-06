Эксперт: Решение о переформатировании МинВВОТ – правильное и логичное

Решение о переформатировании Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВВОТ), принятое на политическом уровне, – логичное и правильное. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время брифинга сообщил исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко. Брифинг на тему: «Архитектура безопасной реинтеграции: почему Украине нужен профильный вице-премьер» состоялся сегодня, 6 февраля, в Киеве.

По словам Павличенко, вопрос переформатирования МинВВОТ приобретает особую актуальность. С самого момента объединения двух министерств (по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) и по делам ветеранов (МинВет), это вызывало существенные возражения со стороны гражданского сектора.

«Мы выступали с заявлениями, что этого не нужно делать. Наоборот, нужно развивать и усиливать отдельное направление именно работы с неподконтрольными территориями и реинтеграции, усиливать на стратегическом и практическом уровнях», – сказал эксперт.

Однако этого не произошло. «И сегодня мы имеем логичный природный шаг… На политическом уровне было принято, по нашему мнению, правильное решение, что это должны быть две разные государственные институции, которые занимаются двумя компонентами», – отметил исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека.

Как сказал эксперт, сегодня необходимо представить оптимальную концепцию. Функционал государственной структуры должен быть определен, разработан, закреплен – в том числе при участии негосударственного сектора, который представляет и Украинский Хельсинский союз по правам человека.

Напомним, как заявила глава МинВВОТ Оксана Коляда, министерство будет разделено.