RU
Все новости

На Луганщине столкнулись КАМАЗ и снегоуборочный КрАЗ

06.02.20 12:38
Фото: патрульная полиция Луганской области
Фото: патрульная полиция Луганской области

В Луганской области на автодороге «Новоайдар – Счастье» снегоуборочный КрАЗ столкнулся с КАМАЗом. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

«В связи с ДТП на автодороге сообщением Новоайдар – Счастье, что произошло между грузовым автомобилем КАМАЗ и снегоуборочным КрАЗ, временно было ограничено движение автотранспорта. По предварительной информации водитель КрАЗ, двигаясь в сторону города Счастье, не справившись с управлением, совершил столкновение с прицепом автомобиля КАМАЗ. В результате ДТП пострадал водитель снегоуборочного автомобиля. Сейчас движение восстановлено», – сообщили в полиции.

Фото: патрульная полиция Луганской области
Фото: патрульная полиция Луганской области

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк