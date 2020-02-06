На Луганщине столкнулись КАМАЗ и снегоуборочный КрАЗ

В Луганской области на автодороге «Новоайдар – Счастье» снегоуборочный КрАЗ столкнулся с КАМАЗом. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

«В связи с ДТП на автодороге сообщением Новоайдар – Счастье, что произошло между грузовым автомобилем КАМАЗ и снегоуборочным КрАЗ, временно было ограничено движение автотранспорта. По предварительной информации водитель КрАЗ, двигаясь в сторону города Счастье, не справившись с управлением, совершил столкновение с прицепом автомобиля КАМАЗ. В результате ДТП пострадал водитель снегоуборочного автомобиля. Сейчас движение восстановлено», – сообщили в полиции.

Фото: патрульная полиция Луганской области