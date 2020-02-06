В «ДНР» из-за снега и ветра тысячи людей остались без электричества

В «ДНР» около 11 тыс. абонентов в различных городах и районах (всего пострадали более 30 населенных пунктов) остались без электричества в результате непогоды. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Накануне вследствие погодных условий обесточены 10 сел в Шахтерском районе, без света 1701 абонент частного сектора. Также в Шахтерске обесточен поселок Давыдовка, без электроэнергии остались 2535 абонентов и 6 социальных объектов, 477 абонентов в поселке Молодецкое, 236 абонентов частного сектора в селах Тимофеевка, Стрюково, Димитрово», – утверждают в «республике».

Кроме того, без света в результате непогоды остались: 1428 абонентов в частных и многоквартирных домах в Ясиноватой и окрестностях, 2670 абонентов – в Старобешевском районе, 770 абонентов – в Амвросиевском районе, 152 – в Тельмановском (после переименования – Бойковском) районе, 389 – в поселке Красный Партизан (после переименования – Бетманово, Ясиноватский р-н).

В Горловке вследствие погодных условий без электроснабжения остались 854 абонента многоквартирных домов, обесточены 6 трансформаторных подстанций.

Среди причин обесточивания в «ДНР» назвали порывы проводов в результате сильного шквалистого ветра и снега.

Напомним, в «ДНР» на 2-х автотрассах ограничено движение, а для расчистки дорог не хватает техники.

Ранее сообщалось, что улицы Донецка замело снегом. Также сообщалось, что в Донецке из-за «внезапно» пришедшей в город зимней погоды произошло множество ЧП, в основном связанных с падением обледенелых ветвей деревьев и обрывом проводов.