Сроки и пошаговый план: Перед разделением МинВВОТ нужно решить ряд важных вопросов

Перед тем, как запустить процесс разделения Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВВОТ), власть должна решить несколько важных вопросов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время брифинга сообщила менеджер по адвокации Центра прав человека ZMINA Елена Лунева. Брифинг на тему: «Архитектура безопасной реинтеграции: почему Украине нужен профильный вице-премьер» состоялся сегодня, 6 февраля, в Киеве.

«Сейчас, когда мы видим лишь политическое решение разделения министерств, остаются несколько важных вопросов, которые Кабмин, власть в широком смысле должны решить перед тем, как запустить этот процесс разделения», – сказала Лунева.

Первый вопрос, по ее словам, – это сроки и пошаговый план. «Потому что мы понимаем, что вопрос реинтеграции, вопросы, которые касаются оккупированных территорий – это вопросы, которые в том числе решаются в Нормандском формате, в переговорном процессе», – пояснила менеджер по адвокации Центра прав человека ZMINA.

«И мы знаем, что в ближайшее время, весной, планируются эти переговоры. Очень важно, чтобы на это время, вопросы, которые сейчас находятся в фокусе Минветеранов, были должным образом решены или решались. Поэтому очень важно понимать, каким образом, какой пошаговый план, какие сроки разделения министерств», – добавила она.

Сейчас речь в обсуждениях идет о 4-6 месяцах, отметила Лунева, но важно было бы услышать официальную позицию правительства по этому поводу.

Также эксперт считает необходимым говорить об отчете за деятельность МинВВОТ за те полгода, которое оно проработало, а также предыдущего Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Некоторые проекты, как отметила Лунева, начатые МинВОТ и продолженные МинВВОТ, реализовываются и сейчас. И нужно знать, на каком этапе находится выполнение.

Также необходимо четко определить цели нового министерства.

Напомним, как заявила глава МинВВОТ Оксана Коляда, министерство будет разделено.