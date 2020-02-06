ДТП в «ДНР»: Микроавтобус врезался в опору моста, есть пострадавшие

В «ДНР» сегодня, 6 февраля, произошло ДТП, в котором пострадали 4 человека. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

В Старобешевском районе микроавтобус врезался в железобетонную конструкцию моста. «На заснеженном участке автодороги в Старобешевском районе водитель пассажирского микроавтобуса не справился с управлением и врезался в железобетонную конструкцию моста. В результате инцидента травмированы 4 человека. Они доставлены в больницу», – сообщают в «ДНР».

Инцидент произошел сегодня утром. Микроавтобус следовал на КПП «ДНР» «Октябрь».