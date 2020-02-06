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Непогода на Донетчине: На припаркованное авто упало дерево

06.02.20 12:59
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области

В Доброполье (Донецкая обл.) на припаркованный автомобиль упало дерево. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«В 09:00 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в г. Доброполье, м-н Молодежный у подъезда на припаркованный легковой автомобиль упало дерево. На место происшествия немедленно выехали дежурные отделения 19-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления. На месте происшествия спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования оперативно разрезали и убрали ветви поваленного дерева с автомобиля», – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве также добавили, что, к счастью, никто не пострадал.

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