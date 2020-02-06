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КПВВ «Новотроицкое» приостановил работу, – «Право на защиту»

06.02.20 13:27
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

КПВВ «Новотроицкое» приостановил работу. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-служба БФ «Право на защиту» («Право на захист») со ссылкой на своих мониторов.

«КПВВ "Новотроицкое" не работает! Об этом с места события сообщает мониторы БФ "Право на защиту". По словам наших коллег, пропуск граждан прекратили именно со стороны неподконтрольной правительству территории. Поэтому, чтобы избежать вреда здоровью людей, со стороны подконтрольной территории их не пропускают тоже. Сейчас все путешественники ждут в модулях», – говорится в сообщении.

В благотворительном фонде также пообещали следить за развитием событий.

Скриншот: Facebook БФ «Право на защиту»

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