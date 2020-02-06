Славкурорт: Здравницу продолжают резать на металл (Видео)

Санаторно-курортный реабилитационный центр «Славянский курорт» (Славянск, Донецкая обл.) продолжают разбирать на металлолом. Жители микрорайона Славкурорт требуют сохранить уникальный лечебный центр.

Правоохранители поймали с поличным четырех мужчин с металлоискателем.

Местные жители утверждают, что батареи, фонари и ворота вывозят грузовиками. В соцсети опубликовали фотографии разграбленных комнат санаториев.

Происходящее подтверждает догадки славянцев о том, что центр распродают. Некий договор заключили между собой директор СКРЦ «Славянский курорт» и покупатель подержанного имущества – на вывоз труб, плит и пр.

Как долго будут продавать имущество Славкурота узнать у директора здравницы Сергея Линника журналистам не удалось. Общаться он не захотел. В здание администрации съемочную группу охрана не пропустила.

«Вообще нельзя снимать объект – это частная фирма. Вы видите, вот – Закрытое акционерное общество "Укрпрофздравница". Что тут не понятно? это частная фирма!», – препятствует охранник.

Из-за миллионных долгов «Славкурорта» страдают не только сотрудники, которые не получают зарплату, но и жители этого микрорайона.

«Отключили газ курорта, воду отключили, мы не знаем, что будет дальше. Может, нас в феврале-марте могут и от света отключить, если они платить не будут», – комментирует председатель квартальных комитетов Любовь Ушкало.

«Мы раньше принимали грязь, соленые ванны. Сейчас говорят, что грязь [из озер] не качают, соль не качают. Якобы в ваннах просто пачками соль разбавляют, магазинную. А грязь дают как бы ту, которую использовали уже 5-6 раз», – сетует житель микрорайона Славкурорт Владимир.

Поэтому местные требуют вернуть санаторий из частной собственности в коммунальную.

«Мы видим реально, что идет просто подготовка к деребану, грубо говоря, чтобы раздробить, раздолбить по частям, оградить заборами и все. Надо требовать, надо добиваться, надо людей поднимать, чтобы отсудить это все в честь города или области», – поддерживает славянец Андрей.

Городской голова Вадим Лях сообщил, что возвращение «Славянского курорта» в собственность города должно состояться уже скоро. Ожидают от «Укрпрофздравницы» решения о передаче всего комплекса здравницы. «Примерно через неделю состоится заседание правления, на котором уже будет рассматриваться конкретно этот вопрос. Речь идет о не бесплатной передаче, а за счет долгов, которые накопила "Укрпрофздравница", их должен взять на себя город. На сегодняшний день сумма долгов составляет 48 млн грн», – сказал он.

Для того, чтобы как можно быстрее решить проблему с отключением коммунальных услуг и хищением имущества здравницы, до конца недели Славянская горсовет предоставить свою кандидатуру на должность директора курорта.

Напомним, на данный момент одна из старейших бальнеогрязевых здравниц Украины находится в долгосрочной аренде у ЗАО «Укрпрофздравница». Это около 240 гектаров земли, 3 санатория («Юбилейный», «Донбасс» и «Славянский»), региональный ландшафтный парк, орнитологический заказник и скважины с минеральной водой.

Источник: ТК «Донбасс»