Песков прокомментировал назначение российского чиновника «премьером ДНР»

В Кремле заявили, что бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков возглавил «правительство ДНР» как «частное лицо» и не делегирован Российской Федерацией. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет УНИАН.

«Это же не официальное делегирование официального лица. В данном случае может идти речь только о действиях физического лица в качестве просто гражданина РФ. Никаких здесь противоречий нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как назначение «премьер-министром» в неподконтрольном украинским властям Донецке российского чиновника коррелирует с заявлениями Москвы о непричастности России к оккупации восточных регионов Украины.

Ранее украинский блогер Денис Казанский сообщил, что «премьер-министр ДНР» Александр Ананченко исчез.

«Был в "ДНР" "премьер-министр" Ананченко. А теперь тихо исчез. Просто без всяких объяснений. Пишут, что "и. о. премьера" теперь Пашков», – написал он в соцсетях.

Гражданин РФ Владимир Пашков ранее являлся «заместителем» Ананченко.