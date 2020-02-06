На Донетчине заработала программа «Доступный кредит 5-7-9%»

В Донецкой области заработала государственная программа «Доступный кредит 5-7-9%». Об этом сегодня, 6 февраля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

По его словам, сегодня первый займ сотрудники Ощадбанка выдали в Краматорске – предпринимателю из Мариуполя Евгению Пустовиту, который производит и продает бытовую, офисную и торговую мебель. «Евгений открыл собственный бизнес в 2004 году, после того, как уволился с завода. На сегодня уже имеет немалую клиентскую базу, но хочет расширить бизнес и выйти на новый уровень. Кредит в банке он взял под 7% на 5 лет. За эти средства хочет приобрести новый станок с числовым программным управлением. Подсчитал, что это позволит открыть два новых рабочих места и увеличить объемы производства, что в свою очередь удешевит кредит до 5% годовых. Лимит в полтора миллиона гривен предприниматель еще не использовал, поэтому со временем планирует обратиться в банк за следующем займом для развития своего дела», – рассказал Кириленко.

Глава области напомнил, что программа «Доступный кредит 5-7-9%» стартовала 3 февраля 2020 года. Она призвана содействовать развитию малого и среднего бизнеса. О том, как воспользоваться программой, можно узнать на сайте Ощадбанка.

Напомним, предпринимателям для получения кредитов по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» необходимо пройти определенный отбор – показать бизнес-план и внести стартовый взнос.