Глава МинВВОТ рассказала о новом законопроекте о ветеранах

В законопроекте о ветеранах заложена новая философия о развитии человека и успешное возвращение ветеранов к мирной жизни. Об этом сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины Оксана Коляда в эфире одного из телеканалов, сегодня, 6 февраля, передает пресс-служба ведомства.

«Над законопроектом о ветеранах наша команда работает достаточно давно. На сегодня в сфере социальной защиты, гарантий относительно ветеранов, погибших семей, семей ветеранов мы руководствуемся старым Законом "О статусе ветеранов войны", принятым еще в 1993 году, который остался нам в наследство от Советского Союза и абсолютно устаревшим. Он имеет устаревшие нормы, недействующие социальные гарантии и главное, что он имеет патерналистский характер. Мы хотим изменить философию, подходы к работе с ветеранами. Потому что ветераны, в частности этой войны, российско-украинской, – это молодые люди, средний возраст которых 35-45 лет, и их нужно развивать, развивать их потенциал. Новый законопроект именно на это настроен», – рассказала Коляда.

Также министр отметила, что нормы, касающиеся бесплатного проезда, льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, безусловно останутся. Однако в старом законе, к примеру, до сих пор существуют такие льготы, как установление радиоточки, или возможность покупать товары улучшенного качества в особых советских магазинах типа «Березка» и другие.

«В новом законе о ветеранах мы учли льготное кредитование, ипотеку на жилье, возможность получить образование, стипендию, открыть собственное дело, то есть все то, что развивает потенциал человека, дает возможность ветерану стать финансово независимым человеком, удовлетворить все свои потребности, потребности своей семьи и, соответственно, социализироваться, вернуться к мирной жизни», – добавила Коляда.

В пресс-службе уточнили, что законопроект «О статусе ветеранов и членов семей погибших (умерших) ветеранов» будет в ближайшее время зарегистрирован в Верховной Раде. Он будет распространяться на ветеранов войны, их семьи, семьи погибших защитников, семьи Небесной сотни, пострадавших участников Революции Достоинства.

Напомним, ранее глава МинВВОТ сообщила, что она ожидает принятия нового закона «О статусе ветеранов и членов семей погибших (умерших) ветеранов» в первом квартале 2020 года. И что в Украине есть стратегия государственной политики в отношении ветеранов АТО/ООС. Более того, она изложена в стратегии деятельности правительства на ближайшие 5 лет.