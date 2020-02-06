В «ДНР» ввели режим ЧС

В «ДНР» в связи с ухудшением погодных условий введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщают местные интернет-ресурсы.

«В связи с непогодой организована круглосуточная работа межведомственного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций… Также налажена видеосвязь с городами и районами, а для жителей открыта "горячая линия"», – уверяют в «республике».

В «ДНР» утверждают, что спасатели оказывают помощь в расчистке снега, по извлечению машин из снежных заносов, уборке обрушившихся деревьев. Для этой работы привлечены 24 единицы техники и 86 сотрудников «МЧС».

Также сообщается, что «силы и средства МЧС ДНР находятся в режиме повышенной готовности для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации», кроме того, «энергетики республики переведены в усиленный режим работы в связи с непогодой».

Напомним, в «ДНР» на 2-х автотрассах ограничено движение, а для расчистки дорог не хватает техники. Около 11 тыс. абонентов в различных городах и районах (всего пострадали более 30 населенных пунктов) остались без электричества в результате непогоды.

Ранее сообщалось, что улицы Донецка замело снегом. Также сообщалось, что в Донецке из-за «внезапно» пришедшей в город зимней погоды произошло множество ЧП, в основном связанных с падением обледенелых ветвей деревьев и обрывом проводов.