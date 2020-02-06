Непогода на Донетчине: Энергетики восстановили энергоснабжение 24 населенных пунктов и подключают еще 34

ДТЭК Донецкие электросети продолжает восстановление энергетической инфраструктуры области, пострадавшей в результате непогоды. Специалисты компании уже вернули свет в 24 населенных пункта, восстановили работу 306 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, 29 линий 6–10 кВ. Пока остаются обесточенными 34 населенных пункта. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-служба компании.

Кроме того обесточены 528 трансформаторных подстанций. Наиболее пострадали от непогоды Селидовский, Волновахский, Мангушский районы. В аварийно-восстановительных работах задействованы 25 оперативно-выездных и 86 ремонтных бригад, 74 единицы техники.

«В наиболее пострадавшие районы переброшены дополнительные бригады энергетиков. Несмотря на продолжающийся снегопад, работы будут вестись до полной ликвидации всех последствий плохой погоды», – заверили в пресс-службе.

Вечером 5 февраля произошло аварийное повреждение линии 35 кВ, в результате чего была обесточена Карловская фильтровальная станция, обеспечивающая водоснабжение Покровской, Селидовской и Добропольской группы городов.

«Специалисты ДТЭК Донецкие электросети делают все возможное для скорейшего восстановления энергоснабжения станции. Аварийно-ремонтные работы ориентировочно завершатся до конца дня», – сообщили в компании.

В связи со сложными погодными условиями ДТЭК Донецкие электросети просит жителей области соблюдать базовые правила электробезопасности:

при сильном ветре избегать линий электропередачи;

если вы заметили оборванные провода, не приближаться, ни в коем случае не касаться их.

«При обнаружении упавших на землю, оборванных или провисших проводов, открытых дверей и люков электроустановок, а также поврежденных опор сообщайте в колл-центр ДТЭК Донецкие электросети по телефонам (0629) 45-04-73, 099-450-0473, 096-450-0473 или пишите в личные сообщения на странице компании в Facebook», – обратились в пресс-службе.