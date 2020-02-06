Авдеевка: Скандальный ремонт поврежденного снарядами жилого дома остановлен (Фото)

В Авдеевке (Донецкая обл.) восстановление поврежденного в ходе обстрелов 5-этажного жилого дома приостановлено на неопределенное время.

Дом № 1 по улице Гагарина расположен в центре прифронтового города. В феврале 2017 года в результате обстрела были полностью разрушены перекрытия 4 и 5 этажей одного из подъездов. Из-под завалов живыми тогда освободили трех человек, остальные жители дома чудом не пострадали. Были серьезно повреждены 5 квартир и крыша.

Заказчиком работ по восстановлению здания выступило авдеевское Коммунальное предприятие «Служба единого заказчика». Согласно тендерной документации, стоимость капитального ремонта определили в 5 млн 962 тыс. 988 грн. Тендер выиграла криворожская компания ООО «Взаємодія» в сентябре 2019 года. Однако к работам подрядчик приступил только через 2 месяца – в ноябре.

Тогдашний директор КП «СЕЗ» Алексей Филипенко сообщал, что в процессе восстановления запланирован монтаж новых перегородок, внутренних коммуникаций, канализации и электропроводки. Кроме того, предстояла внутренняя и внешняя отделка дома, монтаж новых пластиковых окон и, согласно смете, осуществление минимального ремонта в квартирах. Также предусмотрен ремонт крыши многоэтажки.

Восстановление жилого дома планировали завершить до весны 2020 года. Однако со стартом работ на объекте начались различного рода скандалы. Так, местные жители заметили, что при кладке стен и других монтажных работах подрядчик использовал б/у-материалы – кирпич и плиты перекрытий. Кроме того, некоторые авдеевцы через социальные сети высказывали претензии и к качеству бетонной стяжки на крыше. Данную тему поднимали и украинские СМИ.

Таким ремонтом были возмущены и сами жильцы последнего подъезда поврежденного дома. «Что они вот это за огрызки завезли вместо кирпича? Чем они кладку делают? А вот так они крышу ремонтируют: посмотрите, как затекало во время дождя!» – негодует Тамила Степановна. Пожилая женщина прожила в этой 5-этажке с 1968 года. В момент попадания снаряда в здание в 2017 году пенсионерка была дома.

Тамила Степановна рассказала «Донецким новостям», что во время обстрела от взрывной волны во многих квартирах повыворачивало двери вместе с дверными коробками, сейчас в доме «гуляют» сквозняки, на стенах – сырость, и потому в подъезде очень холодно.

Тамила Степановна

В настоящий момент работы на объекте прекращены. Это «Донецким новостям» подтвердил новый директор КП «СЕЗ» Алексей Абросимов, который возглавил предприятие в январе 2020 года. (Кстати, 36-летний Абросимов – уроженец Мариуполя, начинал трудовую деятельность в Донецке, с 2011 года работал в Киеве – основную часть в коммунальных «зеленстроях» нескольких районах столицы, прописан в Киеве, на парламентских выборах 2019 года был уполномоченным лицом от партии «Слуга народа» в Донецкой области).

Абросимов сообщил, что капитальный ремонт дома остановлен по причине прекращения действия договора с подрядной организацией. «Договор с подрядчиком, который осуществлял ремонт дома по адресу Гагарина, 1, закончил свое действие 31 декабря 2019 года», – сказал он.

Также Абросимов отметил, что аванс в размере 30% от общей суммы ремонта, что составляет 1 млн 788 тыс. 896,4 грн, подрядчиком полностью закрыт. Об этом, по словам руководителя КП, свидетельствует акт выполненных работ.

Абросимов согласился с тем, что использование бывшего в употреблении кирпича выглядит странным, и добавил, что в настоящее время заказана строительная экспертиза по объекту Гагарина, дом 1 «о правомерности действий подрядчика».

«Экспертиза все установит, что было, а чего не было. На основании этого заключения мы будем смотреть, были ли там какие-либо нарушения. Если были, значит мы будем обращаться в правоохранительные органы для привлечения ответственных лиц к ответственности по имеющимся фактам», – резюмировал директор КП «СЕЗ».