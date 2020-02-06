Альтернативная очередь и приватизация: Глава Луганщины рассказал о ситуации с жильем для переселенцев

В Луганской области пока нет механизма распределения жилья между переселенцами, поэтому есть предложение создать для них альтернативную очередь. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, передает «Громадське радіо».

По словам главы области, он неоднократно обращался с этим предложением к представителям высших органов власти.

Сейчас есть проект достройки двух домов в Кременной, а это – полсотни квартир. Гайдай уточнил, что в областной администрации ожидают принятия Верховной Радой нового законопроекта, по которому можно будет распределить эти квартиры между наиболее уязвимыми категориями переселенцев. «Я надеюсь, что до этого времени за полтора-два месяца мы получим уже четкий законопроект, или какое-то постановление, которое позволит нам давать квартиры тем людям, которым мы считаем нужным. Потому что, смотрите, для нас спортсмены, которые могут стать олимпийскими чемпионами, которые Луганщину пропиарят на весь мир важны? Важны. Врачи, которые лечат нас, со статусом ВПЛ, которых постоянно зовут куда-то в другие области, важны? Важны», – сказал он.

По мнению главы области, кроме этих категорий людей, кому в первую очередь нужно предоставить жилье, есть еще дети-сироты, а также люди с особыми потребностями. В Кременной в двух домах ключи от квартир на первом этаже хотят отдать людям с ограниченными физическими возможностями, а остальные – распределить между другими категориями людей, которые нуждаются в жилье.

При этом Гайдай одобрительно отзывается о приватизации жилья. «Для меня все же вариант со служебным жильем, которое можно приватизировать через 3-4 года, это – лучший вариант. Почему? Потому что люди будут жить здесь. Они не продадут сразу жилье, которое они приватизировали, не поедут из области, они будут здесь жить, жить в Луганской области, здесь работать, потому что они будут знать, что через три года они смогут приватизировать это жилье. Возможно, мы за три года сможем настолько изменить область, что они не захотят потом ехать», – объяснил председатель ЛугОВГА.

Напомним, ранее Гайдай заявлял, что ведет переговоры с китайскими инвесторами, чтобы привлечь их к жилищному строительству в области. По его словам, в связи со сложной ситуацией на Донбассе, в Луганской области практически не строится жилье, а застройщики, которые здесь остались, завышают цены.