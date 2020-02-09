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Баба-яга, гномы, домовые: Жительница Курахово шьет игрушки из капроновых колготок (Фото)

09.02.20 20:44
Фото: «Кума.City»
Фото: «Кума.City»

Жительница Курахово (Марьинский р-н, Донецкая обл.) Снежана Икизли шьет игрушки из капроновых колготок – гномов, домовых, бабу-ягу. В основном больших интерьерных кукол заказывают через интернет, стоят они до 2 тыс. грн, а гномов покупают кураховчане перед праздниками, их цена 300-500 грн. Часто заказывают куклы-обереги, пишет «Кума.City».

Женщина 20 лет работала в МРЭО. С началом вооруженного конфликта она потеряла работу. Чтобы как-то отвлечься и чем-то себя занять, Снежана училась шить кукол по видео урокам Елены Лаврентьевой в интернете.

Однажды, по словам Снежаны, дочери в школе задали сшить сказочного героя. Тогда позвонила родственнице из Беларуси, которая шила кукол уже давно, рассказала о неожиданном задании. Та в шутку предложила сшить вместе по видеосвязи. «Так по видео показала мне все основные процессы и через неделю была готова одна из моих первых игрушек. Сейчас понимаю, что баба-яга была очень простенькая с недостатками, но тогда она казалась мне очень симпатичной», – вспоминает она.

Первые, которые сшила Снежана, были куклы – «попики». Эти куклы так называются, потому что сидят. Их изготовила из капрона с ручками, ножками, лицом.

До этого мастерица никогда не шила, разве что садилась пару раз за швейную машинку в школьном возрасте. «Процесс достаточно трудоемкий и затратный. Сначала покупаю капроновые колготки, обрабатываю, вывариваю несколько раз. Потом перекручиваю чулок посредине и зашиваю. Одна часть служит кукле головой, другая – туловищем, выбираю пропорции. Чулки наполняю синтепоном или опилками, затем с помощью иголки и нитки прошиваю лицо, пальцы на руках, пришиваю глаза, клею ресницы. А потом начинается самый кропотливый процесс. Нужно сшить одежду, сделать волосы, головной убор, связать обувь, придумать и сделать аксессуары: бусы, платок, сережки. Бывает, иду по городу, вижу ветку, думаю, вот, пригодится на метлу для новой бабы-яги и забираю ее домой. Одежду для кукол шью из лоскутков, которые отдают знакомые швеи, что-то заказываю в интернете. Волосы делаю из пакли, меха, пряжи. На материалы уходит немало денег», – рассказала Снежана.

На создание куклы ростом 50 и выше сантиметров со сформированным лицом, в одежде и аксессуарах мастерица тратит 1-2 месяца, а на гномов в колпаках уходит неделя.

Когда Снежана стала шить куклы, то одновременно научилась вязать. Опять же, помогли видеоуроки в интернете. Вяжет носочки, свитера, колпаки для гномов. «Сама удивляюсь, что так быстро смогла освоить шитье и вязание, до этого даже не пробовала», – добавляет она.

По словам Снежаны, под заказ куклы не шьет, продает уже сделанные. «У всех разное представление о том, как кукла должна выглядеть. Мое может не совпадать с видением заказчика. Например, для знакомого, увлекающегося туризмом, сшила туриста с рюкзаком и компасом. Продумывала каждую деталь игрушки. Ему очень понравилось, но он думал, что турист внешне будет на него похож, а я сшила игрушку по своей задумке», – рассказала она.

Также мастерица перед изготовлением куклы не делает зарисовок и эскизов. Все детали и элементы придумывает в процессе.

Фото: «Кума.City»

Для Снежаны, по ее словам, это скорее приятное хобби, чем робота. Пока заниматься изготовлением кукол профессионально или открывать торговую точку по продаже игрушек, она не планирует.

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