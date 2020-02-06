«БП Еленовка – это бермудский треугольник»: Ситуация в пунктах пропуска днем 6 февраля

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 6 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- Александр: «11:14. В Горловке в сторону Украины 65 машин, пеших по прибытию автобусов в обе стороны»;
- «Администратор»: «13:56. Машин 5 в Горловке в Украину. Пешие быстро проходят».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- «Av»: «10:52. Марьинский пост. На границе машин 30»;
- «Av»: «11:17. Каргилл, на въезд в Донецк машин не много, но движения почти нет. Много автобусов»;
- «Imris»: «11:17. Машин много?»;
- «Av»: «11:22. На Каргилле еще не вижу, стою на въезд в Донецк. На украинском "нуле" пусто, одни автобусы. На украинской границе машин 30»;
- Mariya: «11:32. Каргилл. На съезде с моста. Движение медленное»;
- «Администратор»: «11:40. Каргил – Марьинка. Пеших не пропускали, так как нет автобусов, которые перевозят между блокпостами»;
- Наталия: «13:54. Донецк – Курахово. Пеших мало».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- «Администратор»: «10:24. Еленовка. Всех на ДНР развернули в Донецк»;
- Marina: «10:26. Нас не развернули стоим на "нулевом". Проехали Еленовку 20 минут назад»;
- Урмас: «10:35. Еленовка, пост закрыт»;
- «Администратор»: «10:41. Еленовка – кто будет чистить в серой зоне? Пробили одну колею, все пытаются туда протиснуться, заносит, вот и пробка. Совет всем: не рискуйте, проехать в серой зоне нереально, вернулся в Донецк»;
- «Администратор»: «11:07. Пытался проехать через Еленовку, "серая зона" заметена, вернулся. По звонкам знакомых проехать по "серой" через Гнутово нереально. Возвращаюсь»;
- «Ляля»: «11:16. Еленовка, вернулись обратно, в "серой зоне" одна колея, пеших много, идут назад пешком»;
- Катерина: «12:36. КПП ДНР Еленовка закрыт из-за состояния дороги в "серой зоне" между блокпостов. На других блокпостах пропуск не остановлен, но обстановка на дорогах сложная»;
- Angelina: «12:25. Я успела утром проехать Еленовку. Объезжала по встречной, делая новую колею. Ездить там нереально. Там правда полоса заметена полностью»;
- Roman: «13:14. Разговаривал только что со знакомым, он едет из Мариуполя через Еленовку, говорит автобусы не пропускают. Люди на частном транспорте едут в обе стороны, но дорога ужасная и машин мало»;
- Игорь: «14:15. Еленовка закрыта»;
- Андрей: «14:20. Еленовка открыта, только что проехали из Донецка. Машин не было. Трасса одна колея, но ехать можно»;
- Анна: «14:27. В два часа дня родственница пришла в Еленовку пешком с "нулевого". До "Перлыны" из Новотроицка автобус ходил, но с трудом. А вот с "нулевого" в Донецк практически не было перевозчиков»;
- «Донецк»: «14:29. Еленовка закрыта. Завтра тоже вроде работать с утра не будет. Так сказали на КПП»;
- Игорь: «14:30. Пишут выше, что открыли уже»;
- Андрей: «14:34. В Новотроицке сразу на проверку в обе стороны»;
- «Ляля»: «14:35. БП Еленовка – это бермудский треугольник. То света нет, то дороги не могут почистить, тоже сказал какой то военный что завтра работать с утра не будут».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
- Антон: «11:45. В "серой зоне" Гнутово проехать можно, смотря на чем»;
- Алексей: «13:31. Гнутово работает, машины есть, в сторону Украины дорога почищена»;
- Алексей: «13:45. Стоим в Гнутово на посту, не знаем еще, но машины с ДНР есть»;
- Ваня: «13:47. В Гнутово движение в две стороны».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ, на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет: