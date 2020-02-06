«БП Еленовка – это бермудский треугольник»: Ситуация в пунктах пропуска днем 6 февраля

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 6 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Александр: «11:14. В Горловке в сторону Украины 65 машин, пеших по прибытию автобусов в обе стороны»;

«Администратор»: «13:56. Машин 5 в Горловке в Украину. Пешие быстро проходят».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«Av»: «10:52. Марьинский пост. На границе машин 30»;

«Av»: «11:17. Каргилл, на въезд в Донецк машин не много, но движения почти нет. Много автобусов»;

«Imris»: «11:17. Машин много?»;

«Av»: «11:22. На Каргилле еще не вижу, стою на въезд в Донецк. На украинском "нуле" пусто, одни автобусы. На украинской границе машин 30»;

Mariya: «11:32. Каргилл. На съезде с моста. Движение медленное»;

«Администратор»: «11:40. Каргил – Марьинка. Пеших не пропускали, так как нет автобусов, которые перевозят между блокпостами»;

Наталия: «13:54. Донецк – Курахово. Пеших мало».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Администратор»: «10:24. Еленовка. Всех на ДНР развернули в Донецк»;

Marina: «10:26. Нас не развернули стоим на "нулевом". Проехали Еленовку 20 минут назад»;

Урмас: «10:35. Еленовка, пост закрыт»;

«Администратор»: «10:41. Еленовка – кто будет чистить в серой зоне? Пробили одну колею, все пытаются туда протиснуться, заносит, вот и пробка. Совет всем: не рискуйте, проехать в серой зоне нереально, вернулся в Донецк»;

«Администратор»: «11:07. Пытался проехать через Еленовку, "серая зона" заметена, вернулся. По звонкам знакомых проехать по "серой" через Гнутово нереально. Возвращаюсь»;

«Ляля»: «11:16. Еленовка, вернулись обратно, в "серой зоне" одна колея, пеших много, идут назад пешком»;

Катерина: «12:36. КПП ДНР Еленовка закрыт из-за состояния дороги в "серой зоне" между блокпостов. На других блокпостах пропуск не остановлен, но обстановка на дорогах сложная»;

Angelina: «12:25. Я успела утром проехать Еленовку. Объезжала по встречной, делая новую колею. Ездить там нереально. Там правда полоса заметена полностью»;

Roman: «13:14. Разговаривал только что со знакомым, он едет из Мариуполя через Еленовку, говорит автобусы не пропускают. Люди на частном транспорте едут в обе стороны, но дорога ужасная и машин мало»;

Игорь: «14:15. Еленовка закрыта»;

Андрей: «14:20. Еленовка открыта, только что проехали из Донецка. Машин не было. Трасса одна колея, но ехать можно»;

Анна: «14:27. В два часа дня родственница пришла в Еленовку пешком с "нулевого". До "Перлыны" из Новотроицка автобус ходил, но с трудом. А вот с "нулевого" в Донецк практически не было перевозчиков»;

«Донецк»: «14:29. Еленовка закрыта. Завтра тоже вроде работать с утра не будет. Так сказали на КПП»;

Игорь: «14:30. Пишут выше, что открыли уже»;

Андрей: «14:34. В Новотроицке сразу на проверку в обе стороны»;

«Ляля»: «14:35. БП Еленовка – это бермудский треугольник. То света нет, то дороги не могут почистить, тоже сказал какой то военный что завтра работать с утра не будут».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Антон: «11:45. В "серой зоне" Гнутово проехать можно, смотря на чем»;

Алексей: «13:31. Гнутово работает, машины есть, в сторону Украины дорога почищена»;

Алексей: «13:45. Стоим в Гнутово на посту, не знаем еще, но машины с ДНР есть»;

Ваня: «13:47. В Гнутово движение в две стороны».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ, на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет: