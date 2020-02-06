Водительские права и техпаспорт: В Украине запустили мобильное приложение «Дія»

В Украине сегодня, 6 февраля, запустили мобильное приложение «Дія», которое дает возможность украинцам сохранять документы в электронном виде. Сейчас в приложении уже доступны электронное водительское удостоверение и техпаспорт. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

«Президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и Министерство цифровой трансформации презентовали мобильное приложение "Дія". Уже сейчас в приложении работают электронное водительское удостоверение и свидетельство о регистрации (техпаспорт) для автомобиля», – говорится в сообщении.

По словам премьер-министра, в течение 3 лет правительство планирует перевести в цифровой формат все государственные услуги, а 50 основных из них – уже в 2020 году.

В частности, уже в этом году будут «оцифрованы» услуги, по которым обращаются 80% людей. Речь идет о регистрации Физического лица-предпринимателя (ФЛП), юридических лиц, «еМалятко», услуг для перевозчиков и строителей, а также услуг для владельцев авто.

Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, Украина – четвертая в Европе страна, которая запустила электронные права и техпаспорт.

Кроме того, подчеркнули в пресс-службе, доступность онлайн услуг – это и умение ими воспользоваться, поэтому правительство вводит национальную программу цифровой грамотности, которая за 3 года должна охватить 6 млн украинцев.