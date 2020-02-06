На Луганщине 7 лет тюрьмы получил организатор «референдума ЛНР» в Попасной

На Луганщине суд приговорил к 7 годам заключения заочно коммерсанта, за участие в организации антиукраинского «референдума ЛНР» в Попасной. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

Так, в мае 2014 года местный предприниматель принимал активное участие в организации и проведении в Попасной псевдореферендума о так называемой «самостоятельности ЛНР». Злоумышленник подбирал кандидатуры представителей «участковых комиссий», координировал их деятельность и занимался доставкой «бюллетеней».

«На митингах он призывал к отделению Луганской области от Украины. Оперативники спецслужбы задокументировали факты противоправной деятельности фигуранта», – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, после освобождения Попасной силами антитеррористической операции предприниматель бежал в неподконтрольный украинским властям Луганск, где занял «должность помощника депутата парламента ЛНР».

По материалам следователей СБУ, Новоайдарский районный суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

«Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и исполнения приговора», – уточнили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.