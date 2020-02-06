Сбил женщину: На Донетчине полицейскому сообщили о подозрении

В Донецкой области следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении начальнику одного из секторов Добропольского отделения полиции Покровского отдела полиции ГУ Нацполиции в Донецкой области, который, находясь за рулем автомобиля, сбил женщину. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-служба ГБР.

«Полицейский подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкое телесное повреждение (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)», – говорится в сообщении.

Досудебное расследование установило, что вечером 18 апреля 2019 года полицейский, находясь за рулем частного автомобиля «Volkswagen Golf», совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу.

Отмечается, что в результате ДТП пострадавшая получила травмы средней и тяжелой степени, опасные для жизни.

Сейчас решается вопрос об отстранении начальника сектора от выполнения служебных обязанностей и избрания ему меры пресечения.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.