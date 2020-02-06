Луганщина: Жителям села Крымское восстановили электроснабжение

В Луганской области энергетики восстановили электроснабжение жителям села Крымское. Со вчерашнего вечера, 5 февраля, люди оставались без света из-за повреждения двух опор линии электропередач в результате неосторожных действий военнослужащих. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-служба ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) на своей странице в Facebook.

«Реализовать запланированное работникам Горского участка Попаснянского района электрических сетей было непросто – из-за удаленности расположения этого населенного пункта, а также бездорожья, была даже опасность потерять технику», – говорится в сообщении.

Однако, в настоящее время ремонтные работы уже завершены. Энергетики оперативно демонтировали аварийные опоры по ул. Комарова. «Все потребители обеспечены надежным электроснабжением», – отметили в пресс-службе ЛЭО.