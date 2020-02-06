Пытал пленных: Офис генпрокурора сообщил участнику «МГБ ДНР» о подозрении

Прокуроры Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении гражданину Украины по фактам участия в незаконном вооруженном формировании (НВФ) «ДНР» и жестокого обращения с гражданским населением и военнопленными. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

«По данным следствия, указанный гражданин, участвуя в деятельности так называемого "министерства государственной безопасности "ДНР", жестоко обращался с мирными гражданами Украины: наносил им побои, угрожал убийством, имитировал расстрелы, удерживал их в нечеловеческих условиях», – говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, следствие утверждает, что он пытал пленных военнослужащих Национальной гвардии Украины (НГУ) и угрожал убийством, приставляя пистолет к виску пострадавших. «Таким образом, указанное лицо грубо нарушило Женевские Конвенции о защите гражданского населения во время войны и об обращении с военнопленными от 12.08.1949», – сказано в сообщении.

Как подчеркнули в пресс-службе, международные нормы предусматривают гуманное отношение к гражданским лицам и военнопленным, обеспечение защиты и запрет применения физического насилия.

Санкция инкриминируемой злоумышленнику ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. А ч. 1 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) УК Украины – лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.