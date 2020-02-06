На Донбассе жителей «серой зоны» снова будут возить бесплатные автобусы

Возобновляет свою работу социальный транспорт, осуществляющий перевозки по 13-ти маршрутам в «серой зоне». Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает благотворительная организация ADRA Ukraine.

Отмечается, что проект, направленный на помощь людям, пострадавшим в результате конфликта на востоке Украины, реализовывается вместе с Министерством иностранных дел Германии. «В рамках проекта осуществляет свою деятельность социальный транспорт – бесплатные автобусы. Для людей, проживающих в "изолированных" населенных пунктах вдоль линии разграничения, это единственная возможность получить социальные, медицинские и другие жизненно необходимые услуги», – сообщили в благотворительной организации.

В организации подчеркнули, что первоочередное право на использование социального транспорта будут иметь пожилые люди (65 лет+), которые не имеют опекунов (попечителей); люди с инвалидностью; с тяжелыми хроническими заболеваниями, которые требуют постоянного лечения; многодетные семьи; одинокие родители; семьи с низким доходом; семьи с разрушенными или поврежденными домами.