Застолье на Донетчине закончилось поножовщиной

В Доброполье (Донецкая обл.) задержали мужчину, который чуть не убил товарища. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что 5 февраля около 18:20 в полицию поступило сообщение от медработников о том, что в больницу с проникающим ранением доставлен 46-летний местный житель.

«Следственно-оперативная группа установила, что во время распития спиртных напитков между товарищами возник конфликт. Когда словесных аргументов оказалось недостаточно, один из них схватил кухонный нож и ударил им своего оппонента. Злоумышленник объяснил, что причинять травмы своему другу не хотел, а виной всему чрезмерное количество выпитого алкоголя», – рассказали в полиции.

Во время проверки полицейские установили, что правонарушитель и ранее привлекался к уголовной ответственности.

Пострадавший получил тяжелое ранение и сейчас находится в местной больнице. В отношении нападавшего открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.