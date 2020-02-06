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Пересечение линии разграничения: НВФ «ДНР» 5 раз с начала года оставляли граждан на ночевку в «серой зоне»

06.02.20 18:15
Фото: Восточное региональное управление ГПСУ
Фото: Восточное региональное управление ГПСУ

В Донецкой области с начала 2020 года незаконные вооруженные формирования (НВФ) «ДНР» 5 раз оставляли граждан на ночевку в «серой зоне» после завершения работы контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ). Об этом сообщили украинские пограничники сегодня, 6 февраля, во время рабочей встречи с региональным представителем уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Павлом Лисянским, передает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Так, на встрече обсудили вопросы состояния обеспечения прав и свобод людей при пересечении линии разграничения и пребывания в КПВВ. «Пограничники акцентировали, что основной задачей при контрольно-проверочных мероприятиях является обеспечение безопасных и комфортных условий пересечения линии разграничения. Кроме того акцентировали внимание представителя уполномоченного на обеспечении пограничниками прав человека в случаях, когда боевики оставляли граждан на ночевку в так называемой "серой зоне". Всего с начала года было 5 таких случаев», – говорится в сообщении.

Отдельно участники встречи обсудили методы реагирования на фейки по правам человека.

В свою очередь представителем уполномоченного были предоставлены рекомендации по обеспечению прав человека в районе операции Объединенных сил.

Напомним, в январе линию разграничения на Донбассе пересекли более 1 млн человек.

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