Задолженность по выплате субсидий населению составляет 14,6 млн грн

К началу 2020 года задолженность по выплате льгот и субсидий населению на оплату коммунальных услуг была в 19 областях Украины. И есть риск, что она не будет погашена в этом году. Об этом сегодня, 6 февраля, заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение государственного бюджета за 2019 год, сообщает пресс-служба ведомства.

При этом он назвал только области, где наибольшая задолженность: на Львовщине (7,2 млн грн), в Днепропетровской (4,9 млн грн) и Киевской области (0,6 млн грн), в Запорожской области (0,5 илн грн). «Это свидетельствует об одном – фактическая потребность в таких расходах за счет субвенции не обеспечена. Всего в 19 областях по состоянию на 1 января 2020 года по предоставленным льготам и жилищными субсидиями была кредиторская задолженность в сумме 14,6 млн гривен. Кому-то такая сумма в масштабах всей страны будет казаться не значительной. Но есть опасность, что эта задолженность не будет погашена. А это помощь тем, кто сегодня не в состоянии самостоятельно оплатить коммунальные услуги из-за немалых тарифов», – сказал Валерий Пацкан.

Председатель Счетной палаты пояснил, что риски непогашения задолженности по предоставленным льготам и жилищными субсидиями в текущем году обусловлены тем, что в законе о государственном бюджете на 2020 год предоставления этой субвенции местным бюджетам не предусмотрено.

Валерий Пацкан заметил, что в 2019 году на выполнение фактических обязательств местных бюджетов по предоставлению льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг из государственного бюджета предоставлена ​​субвенция в сумме 21,6 млрд грн, или 99,9% плана на год.