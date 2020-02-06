Гайдай пояснил, почему на Луганщине важно создать две новые ВГА

Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай намерен просить президента Украины создать военно-гражданские администрации (ВГА) Лисичанска и Северодонецка, передает «Громадське радіо».

Глава области пояснил, зачем это нужно. «На сегодня только на примере Лисичанска мы видим, что у них очень сложная история с поставками воды. Я лично занимаюсь этим вопросом с первого дня своего назначения. Там очень критическая ситуация – уже отключали воду. А какие преимущества ВГА? Это один руководитель, который отвечает лично за принятие решений. Нет того огромного депутатского корпуса, не будет конфликта мэра с депутатами, и решения будут приниматься четко, жестко и конкретно в те сроки, которые должны быть. А нам надо забрать водоканал для того, чтобы навести там порядок, ведь модернизация водоканала позволит экономить примерно 30% для людей», – сказал он.

Глава области уточнил, что эта просьба создать ВГА будет с конечным сроком – исключительно до проведения местных выборов. «Я хочу за эти полгода показать, как можно совсем иначе управлять городом. А потом люди на местных выборах пусть делают сознательно свой выбор, голосуя за депутатов и за мэра города», – добавил Сергей Гайдай.

Как сообщалось ранее, письмо о введении ВГА в Северодонецке и Лисичанске Гайдай уже направил в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.