В «ДНР»: Из-за непогоды перекрыт ряд дорог

На временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области по состоянию на 15:00 сегодня, 6 февраля, ограничено движение транспортных средств на ряде участков автомобильных дорог общего пользования.

Как сообщает «МВД ДНР», ограничено движение на таких участках:

Терновое – Петровское (С051716 от Т-05-17);

Мануйловка – Дмитровка (от с. Петровское до с. Степановка);

Донецк – Харцызск – Амвросиевка – КПП Успенка, на участке в районе села Лисичье (Амвросиевский район), в связи с проведением работ по очистке дороги от упавших деревьев;

Донецк – Новоазовск – Седово (Т-05-08), на участке от пгт. Старобешево до г. Новоазовск;

подъезд к Саур-Могиле (Т-05-22 от автодороги Н-21).

Также уточняется, что ограничено движение грузового транспорта на автодороге Донецк – Харцызск – Амвросиевка – КПП Успенка, на участке от г. Амвросиевка до КПП «Успенка».

Участников дорожного движения призывают следить за метеопрогнозами, при планировании поездки учитывать погодные и дорожные условия, не выезжать без особой необходимости за пределы населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» ввели режим ЧС.

Напомним, в «ДНР» на 2-х автотрассах ограничено движение, а для расчистки дорог не хватает техники. Около 11 тыс. абонентов в различных городах и районах (всего пострадали более 30 населенных пунктов) остались без электричества в результате непогоды.

Ранее сообщалось, что улицы Донецка замело снегом. Также сообщалось, что в Донецке из-за «внезапно» пришедшей в город зимней погоды произошло множество ЧП, в основном связанных с падением обледенелых ветвей деревьев и обрывом проводов. Кроме того, из-за непогоды наблюдаются перебои с мобильной связью «республиканского» оператора «Феникс», также есть проблемы с доступом в интернет. Кроме того, остановлены свыше 50 котельных.