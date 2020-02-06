Уханьский коронавирус: В Минздраве Украины ответили на самые частые вопросы

Появление и распространение Уханьского вируса стало топ-темой последних недель. Информация постоянно обновляется в СМИ, мессенджерах и социальных сетях. Сегодня, 6 февраля, в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины ответили на самые распространенные вопросы о новом коронавирусе 2019-nCoV.

Безопасно ли получать посылки из Китая?

Да, вполне. Невозможно заразиться новым коронавирусом через посылку. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует никаких ограничений по торговле и перемещению товаров из Китая. Доставка почтовых отправлений из Китая и в Китай осуществляется в штатном режиме.

Передается ли вирус 2019-nCoV через фрукты?

Уже несколько недель распространяется информация об опасности бананов. Но нет никаких данных, которые связывали бы новый коронавирус и фрукты. Фрукты – непригодная среда для длительного выживания вируса. Вероятность того, что вирус сможет существовать вне организма более 2 суток, сводится к нулю.

Что такое новый коронавирус?

Коронавирусы – это большая семья респираторных вирусов, которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома.

Коронавирус 2019-nCoV – это прежде всего зоонозная инфекция. То есть она может передаваться от животного к человеку. Как правило, такие вирусы не представляют угрозы для людей. Однако коронавирусы могут быстро мутировать и становиться опасными. Вирус 2019-nCoV впервые зафиксировали в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Тогда большинство людей, пораженных новым вирусом были связаны с рынком в городе Ухань. На этом рынке продают продукты, животных и тому подобное. Однако на сегодня вирус передается воздушно-капельным путем от человека к человеку.

Новый штамм коронавируса может вызвать тяжелую форму пневмонии. Течение болезни зависит от иммунитета человека. Большинство людей, умерших в результате заражения вирусом, имели проблемы со здоровьем. Среди умерших много пожилых людей с хроническими заболеваниями.

Основное беспокойство вызывает диапазон выраженности симптомов: некоторые люди имеют легкие симптомы, другие – тяжело болеют. Это затрудняет установление настоящего количества зараженных и скорости передачи вируса от человека к человеку.

Наиболее частые симптомы: головная боль, кашель, лихорадка и затруднение дыхания, в некоторых случаях – диарея или конъюнктивит. Инкубационный период длится от 2 дней до 2 недель.

Кто имеет выше риск получения тяжелой формы заболевания?

Хотя вирус еще не до конца изучен, но сегодня известно, что пожилые люди с хроническими заболеваниями подвержены большему риску развития тяжелых заболеваний.

Как долго вирус живет на поверхностях?

По предварительной информации, вирус может выживать на поверхностях лишь в течение нескольких часов. Простые дезинфицирующие средства могут убить вирус, исключая заражения людей.

Как защититься от нового коронавируса?

Паника в медиа и социальных сетях создали почву для манипуляций и распространения фейков. Многие компании предлагают товары, медицинские препараты, БАДы или даже вакцины, которые должны вас защитить от нового вируса. Однако пока специфического лечения и вакцины от Уханьского коронавируса не существует. Не защищают от коронавируса 2019-nCoV:

Защитные маски. Маски стоит надевать людям, которые уже заболели, для снижения риска заражения других в закрытых помещениях. На улице маски неэффективны. Также маски надевают врачи во время операций.

БАДы и гомеопатия. Эффективность этих препаратов не доказана, поэтому они не способны защитить от нового коронавируса.

Иммуномодуляторы. Такие лекарственные средства может назначить только врач.

Лук, чеснок, алкоголь и другие средства «народной медицины». Нет ни единого научного обоснования эффективности этих средств. Алкоголь наоборот подавляет иммунную систему и ослабляет организм, затрудняя процесс борьбы с вирусом.

Чтобы сделать себя менее уязвимым к вирусам в Минздраве рекомендуют всегда следовать рекомендациям:

мойте руки;

избегайте близких контактов с больными;

сбалансировано питайтесь;

пейте достаточно жидкости;

проветривайте и увлажняйте помещения;

ведите здоровый образ жизни;

позаботьтесь о достаточном количестве сна;

не употребляйте в пищу сырых или недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения.

Напомним, что Министерство здравоохранения Украины не подтвердило случаи заражения смертельным коронавирусом на территории Украины. В ВОЗ считают, что распространение коронавируса типа 2019-nCoV пока не достигло такого уровня, чтобы можно было говорить о начале пандемии. Также сообщалось, что Украина получила тест-систему для выявления нового коронавируса.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 3 февраля, ВОЗ зафиксировала 151 подтвержденный случай заражения и одну смерть от китайского коронавируса в 23 странах мира, помимо Китая.