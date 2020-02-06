В «ДНР» перевернулся автобус под Новоазовском – двое погибших

На временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области сегодня днем, 6 февраля, перевернулся автобус, который следовал по направлению Горловка – Севастополь. Известно о двух погибших. Об этом сообщил руководитель «администрации» Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.

«Под Новоазовском перевернулся автобус, следовавший маршрутом Горловка-Севастополь. На сейчас известно о двух погибших. МЧС и ГАИ работают на месте аварии. инцидент произошел около 16:30 на подъезде к таможенному пункту "Новоазовск". В автобусе находилось 29 человек. Среди погибших мужчина и предположительно беременная женщина. Еще 11 человек пострадали. Характер травм уточняется. Сообщается, что в автобусе также находились пятеро детей», – сообщил Приходько.

Позднее он сообщил, что стало известно о 18 пострадавших, из которых трое детей.

Напомним, что сегодня днем, 6 февраля, на автодороге между Майорском и Бахмутом (Донецкая обл.) перевернулся микроавтобус.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» ввели режим ЧС.

Напомним, в «ДНР» на 2-х автотрассах ограничено движение, а для расчистки дорог не хватает техники. Около 11 тыс. абонентов в различных городах и районах (всего пострадали более 30 населенных пунктов) остались без электричества в результате непогоды.

Ранее сообщалось, что улицы Донецка замело снегом. Также сообщалось, что в Донецке из-за «внезапно» пришедшей в город зимней погоды произошло множество ЧП, в основном связанных с падением обледенелых ветвей деревьев и обрывом проводов. Кроме того, из-за непогоды наблюдаются перебои с мобильной связью «республиканского» оператора «Феникс», также есть проблемы с доступом в интернет. Кроме того, остановлены свыше 50 котельных.