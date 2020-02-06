Цифровая грамотность: В Украине официально заработала национальная онлайн-платформа

Сегодня, 6 февраля, в Украине официально заработала национальная онлайн-платформа по обучению граждан цифровой грамотности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

По информации ведомства, за короткий промежуток времени – от запуска в тестовом режиме 21 января до официального релиза – на онлайн-платформе зарегистрировалось более 30 тысяч пользователей. «Ожидаем, что сейчас количество желающих повысить уровень владения цифровыми навыками возрастет в разы. Общаться с родными на расстоянии, пользоваться государственными услугами онлайн, учиться в течение всей жизни, иметь возможность профессионального роста – все это реально в любом возрасте», – говорится в сообщении.

Основным инструментом для повышения уровня цифровой грамотности среди населения выбрали образовательные сериалы с участием экспертов и украинских звезд шоу-бизнеса. На платформе уже доступны три образовательных сериала:

Базовые цифровые навыки (сезон 1, сезон 2, сезон 3). Цифровые навыки для учителей. Сериал для родителей «Безопасность детей в интернете».

В министерстве уточнили, что ежемесячно на онлайн-платформе будет появляться как минимум еще один образовательный сериал.

Обучение бесплатное. Адрес онлайн-платформы – https://osvita.diia.gov.ua/