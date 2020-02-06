Глава Луганщины обещает капремонт дорог от Северодонецка до Станицы Луганской и Золотого

В Луганской области в 2020 году будут делать капитальный ремонт дорог от Северодонецка до Станицы Луганской и Золотого. Об этом сообщил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, передает «Громадське радіо».

По его словам, стратегическую дорогу до Станицы Луганской планируют сделать до 1 июня. «Это необходимо для борьбы с российской пропагандой на оккупированной территории и изменения мнения людей об Украине», – пояснил глава области.

Также он отметил, что дорога, которая там есть сейчас, недостаточно хороша для людей, которые приезжают из временно неподконтрольной украинской власти территории. «То, что там делалось, то делался некий ямочный ремонт, ямочно-карточный ремонт. То есть картами накрывали, или ямки латали. Не было капитального ремонта. Сейчас будет сделан капитальный ремонт. В тендерной документации гарантия только 5 лет будет бесплатно обслуживаться теми фирмами, которые выигрывают тендеры», – сказал Гайдай.

Что касается дороги до Золотого, то, по словам главы области, строить ее будут после расширения дороги у самого контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Золотое» на 2 метра – чтобы там свободно передвигался автотранспорт. Также там уже найден земельный участок в 6 гектаров , который оборудуют под сервисную зону. «Чтобы там были какие-то кафе, туалеты. Там ЦПАУ будет. Там какое-то медицинское учреждение мы поставим, возможно, мобильное, такое, которое стоит в Станице. То есть, мы думаем вперед. Власть так называемых квази-республик, если откроет все же КПВВ в Золотом со своей стороны, мы в тот же день можем открывать проезд. То есть мы готовы», – рассказал глава Луганщины.

Гайдай добавил, что кроме автодорог государственного значения, также планируется ремонт дороги областного значения, на это уже прописали 660 млн грн. В первую очередь обещают капитальный ремонт от Северодонецка до Старобельска, а оттуда – до Новоайдара.

Напомним, ранее Сергей Гайдай сообщил, что в 2020 году начнут ремонт автодороги, которая соединяет Старобельск, Северодонецк и Сватово. И что Луганская область в 2020 году получит 2,5 млрд грн на ремонт дорог.

Также сообщалось, что Луганщина получит в 4 раза больше денег на ремонт дорог, чем Донетчина. Тендеры объявляются на 3,8 млрд грн. Дополнительно еще есть 660 млн грн областных средств.