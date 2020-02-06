В Донецке водитель авто сбил пешехода насмерть и скрылся

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке водитель неизвестного автомобиля насмерть сбил 46-летнего мужчину и скрылся с места аварии.

«5 февраля 2020 года в Донецке водитель неустановленного автомобиля, двигавшегося по ул. Нижнеангарская со стороны ул. Кирова в направлении ул. Славина, в районе дома №1 по ул. Врубовая совершил наезд на 46-летнего пешехода, после чего покинул место происшествия», – сообщает «МВД ДНР».

Уточняется, что от полученных в результате ДТП травм мужчина скончался на месте. Разыскиваются свидетели аварии.

Ранее сообщалось, что улицы Донецка замело снегом. Также сообщалось, что в Донецке из-за «внезапно» пришедшей в город зимней погоды произошло множество ЧП, в основном связанных с падением обледенелых ветвей деревьев и обрывом проводов. Кроме того, из-за непогоды наблюдаются перебои с мобильной связью «республиканского» оператора «Феникс», также есть проблемы с доступом в интернет. Кроме того, остановлены свыше 50 котельных.