В «ДНР»: В Макеевке на женщину упал столб (Фото)

Во временно неподконтрольной украинской власти Макеевке (Донецкая обл.) из-за непогоды произошло ЧП – столб упал на женщину. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщают пользователи соцсетей.

По информации очевидцев, неизвестно, жива ли женщина. «Макеевка, Совколония, ул. Папанина, "дерево упало на провода, они же, в свою очередь, потянули столб и он завалился" на женщину. Жива или нет – неизвестно», – сообщают в соцсетях.

Ранее сообщалось, что улицы Донецка замело снегом. Также сообщалось, что в Донецке из-за «внезапно» пришедшей в город зимней погоды произошло множество ЧП, в основном связанных с падением обледенелых ветвей деревьев и обрывом проводов.