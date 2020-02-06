В Украине повышение пенсионного возраста неизбежно, – Третьякова

Повышение пенсионного возраста в Украине – это неизбежный процесс. Об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова в интервью «Экономической правде».

«Повышение пенсионного возраста – неизбежный процесс. Есть исследование Всемирного банка. В нем говорится о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию», – сказала Третьякова.

По ее словам, в дальнейшем граждане Украины должны будут платить больше налогов, чтобы содержать тех, кто сегодня платит меньше. «Наши дети будут платить налогов больше, чтобы содержать тех, кто платит налогов меньше. Не нужно было ФЛП вводить в систему пенсионного обеспечения. Это можно было делать через 10-20 лет. В ЕС начали включать самозанятых в пенсионную систему с 2000-х годов, когда стали богаче», – отметила глава парламентского комитета.

Она подчеркнула, что выровнять солидарную систему пенсионного обеспечения можно только путем увеличения пенсионного возраста. «Сейчас сложилась ситуация: либо мы оставляем пенсионный возраст, и у нас постепенно, не во времена нашего президента, будет ухудшаться ситуация, или принимаем решение, что с 2023 года увеличиваем пенсионный возраст один раз в год на один месяц», – добавила Третьякова.

Напомним, что в Украине с 1 апреля 2020 года пенсионный возраст для женщин увеличится на полгода и будет составлять 59,5 лет. С 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин повысится до 60 лет.