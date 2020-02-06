В «Л-ДНР» комиссия из России проверяет боевую подготовку участников НВФ

На неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей находится комиссия Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации, которая проводит контроль мероприятий боевой подготовки участников незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 6 февраля, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ продолжает наращивать интенсивность мероприятий боевой подготовки соединений и частей 1 (Донецк), 2 (Луганск) Армейского корпуса. Основные усилия противника сосредоточены на подготовке и проверке готовности к применению артиллерийских подразделений, в т. ч. с выполнением стрельб в составе минометных батарей и артиллерийских дивизионов во взаимодействии с разведывательными подразделениями», – отметил Шаравара.

В то же время, по информации ГУР, на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей находится комиссия Южного военного округа ВС РФ в состав которой входят офицеры Михайловской военной артиллерийской академии (Санкт-Петербург). Комиссия проводит контроль мероприятий боевой подготовки.