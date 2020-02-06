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Две аварии вблизи КПВВ «Майорское»: Погибла пожилая женщина

06.02.20 19:10
Фото: пресс-служба ГУ НП в Донецкой области
Фото: пресс-служба ГУ НП в Донецкой области

В Бахмуте (Донецкая обл.) полиция расследует обстоятельства двух аварий, которые случились из-за непогоды сегодня, 6 февраля, вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Майорское». В одной из них погибла пожилая женщина. В результате другой – перевернулся микроавтобус с пассажирами. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Так, по информации полиции, сегодня около 11:00 вблизи КПВВ «Майорское» водитель «Dacia Logan» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и перевернулся.

В результате происшествия 91-летняя женщина-пассажир получила травмы и вскоре скончалась в больнице, другой пассажир – 63-летний мужчина – был госпитализирован с травмами.

«На месте происшествия работают следователи областного главка полиции. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами)», – говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня около 13:30 часов в полицию Бахмута поступила информация еще об одно дорожно-транспортном происшествии (ДТП) вблизи КПВВ «Майорское».

Водитель микроавтобуса «Opel Vivaro» с 8 пассажирами в салоне, не разминулся с микроавтобусом «Volkswagen», в котором находилось 20 пассажиров, и столкнулся с ним. В результате аварии «Opel Vivaro» перевернулся. По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.

Фото: пресс-служба ГУ НП в Донецкой области

Правоохранители рекомендуют водителям по возможности не выезжать без необходимости на собственном автотранспорте. Также, во время движения по дороге не выполнять опасных маневров.

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