Зеленский рассказал, когда у украинцев будут цифровые паспорта

К марту 2020 года граждане Украины смогут иметь доступ к технологии цифрового паспорта. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе презентации мобильного приложения «Дія», которое дает возможность украинцам сохранять документы в электронном виде.

По словам Владимира Зеленского, до конца зимы украинцы должны получить доступ к цифровым паспортам.

«С помощью смартфона граждане Украины смогут удостоверять личность, путешествуя по железной дороге, во время медицинского обслуживания, банковских операций и тому подобное», – подчеркнул он.