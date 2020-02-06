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Зеленский рассказал, когда у украинцев будут цифровые паспорта

06.02.20 18:50

К марту 2020 года граждане Украины смогут иметь доступ к технологии цифрового паспорта. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе презентации мобильного приложения «Дія», которое дает возможность украинцам сохранять документы в электронном виде.

По словам Владимира Зеленского, до конца зимы украинцы должны получить доступ к цифровым паспортам.

«С помощью смартфона граждане Украины смогут удостоверять личность, путешествуя по железной дороге, во время медицинского обслуживания, банковских операций и тому подобное», – подчеркнул он.

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