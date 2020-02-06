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Командование медицинских сил впервые создано в ВСУ

06.02.20 21:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Впервые в Вооруженных Силах Украины (ВСУ) создано Командование медицинских сил ВСУ. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает информационное агентство Министерства обороны Украины.

Первым командующим медицинских сил назначен генерал-майор медицинской службы Игорь Хоменко. «Создание новой структуры предполагает объединение медицинской службы под единое руководство командующего медицинских сил, что подчиняется главнокомандующему ВСУ», – говорится в сообщении.

Накануне создания Командования медицинских сил ВСУ генерал-майор медицинской службы Игорь Хоменко рассказал, что это должно было произойти в 2021 году. «Но руководство и оборонного ведомства, и Генерального штаба инициировало ускорение проведения реформ, в том числе по созданию единого руководства», – добавил он.

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