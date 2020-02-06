Иначе не довезли бы девочку: Врач из Херсонской области оценил проект «200 скорых для Украины»

В рамках проекта «200 скорых для Украины» медики Бериславского районного центра первичной медико-санитарной помощи (Херсонская обл.) в декабре получили автомобиль, созданный на базе внедорожника Toyota Land Cruiser. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

«На прошлой неделе мы везли ребенка. Путь лежал через разбитые дороги, грязь непроходимую. Но благодаря машине, подаренной Ринатом Ахметовым, транспортировка пациента прошла успешно. На других автомобилях из нашего автопарка просто не довезли бы девочку. Хорошо, что у нас появилась эта мощная и современная машина», – поделился впечатлениями о новой «скорой» главный врач Бериславского районного ЦПМСП Игорь Абрамов.

Бериславский центр медико-санитарной помощи курирует работу 15 амбулаторий и 19 фельдшерских пунктов, которые обслуживают 23 тысячи человек из 22 населенных пунктов.

«Протяженность нашего района – около 100 км. Есть села, до которых местные жители ходят пешком, потому что у них нет машин повышенной проходимости. Люди там тоже болеют, они имеют те же права на получение помощи, что и жители больших городов. К счастью, теперь мы можем добраться до них и быстро, и с комфортом. Теперь мы доезжаем везде. Внедорожник, полученный по проекту "200 скорых для Украины", достоин самых громких слов» – дополнил Абрамов.

Всего сельским громадам и амбулаториям страны были переданы 64 современных медицинских спецджипа. Горные и труднодоступные районы страны впервые получили технику такого класса.

В пресс-службе напомнили, что проект «200 скорых для Украины» реализуется по личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова. Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи. Помимо 64 внедорожников медики Украины получили 22 неонатальных автомобиля и 114 «реанимаций на колесах».

Также пресс-служба приводит 5 фактов о скорых-внедорожниках: