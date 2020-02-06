Пенсии жителей неподконтрольного Донбасса: Мнения экспертов, почему нардепы провалили законопроект

Верховная Рада Украины (ВРУ) отправила 5 февраля на доработку законопроект, который предусматривал упрощение получения пенсии внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) и пенсионерами, живущим на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса.

Проект закона №2083-д предусматривал, среди прочего, отмену обязательной регистрации пенсионеров как ВПЛ для получения пенсий; предоставление людям, проживавшим на временно неподконтрольных украинской власти территориях и не имевшим возможности платить страховые взносы, право докупить стаж без применения санкций (без удвоения суммы единого взноса); отмену срока выплаты задолженности по пенсиям (сейчас составляет три года); урегулировать особый режим и порядок получения пенсий для пенсионеров, которые остались проживать на временно неподконтрольных украинской власти территориях Украины. Украинские эксперты поделились мнениями касательно законопроекта о пенсиях для жителей Донбасса, пишет «Комментарии».

Так, правозащитник, юрист Общественного холдинга «Группа впливу» («Группа влияния») Мария Красненко напоминает результаты провального голосования за данный законопроект: за – 184, против – 13, воздержались – 142, не голосовали – 51. «И главными цифрами здесь не столько голоса "за", сколько те, кто были против (а их меньшинство), и те, кто воздержались (есть 142 депутата, которые не определились). Если говорить об аргументах против, прозвучавших в сессионном зале, то их собственное два. И ответы на них еще проще, чем сами аргументы», – сказала она.

По словам правозащитницы, в частности, по дефициту бюджета Пенсионного фонда Украины (ПФУ) следует сказать, что невыплата пенсий отдельным гражданам не является решением. Ведь «долг» этим людям никуда не денется. «Напомню, что пенсия – это имущество лица и должна быть выплачена, если не по воле государства, то по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В свою очередь, призывы к "проверке на патриотизм" и не понимание кому мы платим – вообще не подпадает под рассмотрение и комментирование. Или мы знаем насколько любит Украину пенсионер из Харькова, Ужгорода, Киева или Одессы? А как насчет депутата? Каждый из них лоббирует интересы нашего с вами государства? Мы понимаем, что вопрос пенсий – очень чувствительный… Но это – вопрос политики государства и каждого украинца по отношению к своим гражданам и своим территориям, которые мы хотим вернуть», – объясняет Красненко.

По мнению адвоката, юридического эксперта Татьяны Матяш, по поводу ситуации с пенсиями жителям временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса нужно обратить внимание на два основных аспекта. «Первый – это ЕСПЧ с решением, что пенсия является собственностью человека. Государство – всего лишь хранитель пенсии. При наступлении определенных условий (возраст, стаж, инвалидность) государство обязано платить пенсии. При любых условиях эта обязанность остается. И пенсионные обязательства не относятся к социальной ответственности оккупанта. Это все равно обязанность нашего государства», – сказала она.

Второй аспект, по словам адвоката, – это отсутствие возможности верификации (то есть проверки личности) и отсутствие банковской системы на неподконтрольных территориях. То есть, отсутствие возможности выплаты пенсий без выезда с этих территорий. «Я считаю, варианта, механизма совмещающего обязанности с возможностями на сегодня не проработали. Но и тот беспредел с замороженными пенсиями, которые не выплачиваются даже после верификации – нормальным назвать нельзя. Если бы ПФУ не просто возобновлял пенсии с момента верификации, но и выплачивал бы замороженный период, этот вопрос бы не возникал», – объясняет Матяш.

По мнению директора Агентства моделирования ситуаций Виталия Бала, выплачивать пенсии людям, проживающим в данный момент на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса, не следует. «Таким шагом мы легитимизируем главный месседж РФ (страны-агрессора!), что в Украине якобы "гражданский конфликт". Ведь если это временно оккупированные территории, то именно агрессор, который их оккупировал, несет за них ответственность, согласно международным конвенциям. И Украине важно не давать РФ никаких юридических возможностей формулировать, подкреплять месседжи о "гражданской войне". Иначе не сможем заставить агрессора со временем отвечать перед Международным трибуналом, не сумеем добиться компенсаций», – поясняет политолог.

Что касается отвязки права получать пенсию от справки ВПЛ, то Виталий Бала считает необходимым найти механизмы, которые позволили бы людям легче получать пенсии. Но при этом подчеркивает важность разработать четкие критерии верификации таких граждан, в том числе приезжающих за пенсиями на подконтрольную территорию с временно неподконтрольной. Но, уверен политолог, устраивать каким-либо образом выплаты на неподконтрольной части Донбасса однозначно нельзя.

Напомним, 26 ноября 2019 года в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию». Он должен решить вопрос выплаты пенсии гражданам, проживающим на временно неподконтрольных украинской власти территориях. По официальным данным, Пенсионный фонд Украины должен жителям неподконтрольного Донбасса более 80 млрд грн. Глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявляла, что законопроект № 2083-д не решает технических вопросов доставки пенсий гражданам на временно неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса. А также, что благодаря новому закону выплата пенсий жителям временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса станет возможной через посредника. Закон разрешает посреднику получать выплаты при наличии документа, заверенного нотариусом.