Реинтеграция Донбасса: Эксперты хотят объеденить две важных должности

После разделения МинВВОТ в аппарате центральной власти может быть создано новое подразделение, которое будет заниматься вопросами реинтеграции временно неподконтрольных территорий Донбасса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во время брифинга сообщила соучредитель Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции» Юлия Тищенко. Брифинг на тему: «Архитектура безопасной реинтеграции: почему Украине нужен профильный вице-премьер» состоялся сегодня, 6 февраля, в Киеве.

«Действительно, сегодня выражается политическая воля к тому, что бы разделить МинветВОТ, и здесь проблема разделения функций. Речь идет о формировании, по сути, нового подразделения центральной власти, которое бы занималось вопросами реинтеграции оккупированных территоий и формировании политики в отношении граждан, которые проживают на этих территориях», – сказала Тищенко.

При этом она отметила, что здесь нужно учесть уроки, которые можно вынести из предыдущего опыта, а также важны термины. «Мы считаем целесообразным такую очень амбициозную цель, когда должность вице-преьера по вопросам реинтеграции объединяется с должностью министра по оккупированным территориям. Также вопрос названия. В разных странах, к примеру в Грузии, были большие дискуссии по словам "реинтеграция", "примирение" или "временно оккупированные территории". Поэтому важен опыт объединения должности вице-премьера плюс премьер, который был в Молдове, они на 25 году к этому пришли, но там министерство имеет название "по реинтеграции"», – отметила эксперт.

Она считает, что нужна четкая координация действий, как на уровне центральной власти, так и в областях. Нужны будут координационные площадки между местным самоуправлениям и органами исполнительной власти на местах. Должна быть выстроена определенная вертикаль. Также нужны площадки между правительством, президентом и структурами безопасности, которые бы занимались бы вопросами реинтеграции временно оккупированных территорий. «Мы должны видеть более стратегические вещи, как мы видим будущее Донецкй и Луганской областию Какая модель развития там должна быть», – уточнила Тищенко.