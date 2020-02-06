Пробки, поваленные деревья и гололедица: Непогода бушует в Донецкой области (Видео)

В Донецкой области бушует непогода. Как следствие – пробки, поваленные деревья и гололедица. Более 50 автомобилей и автобусов за сутки попали в скользкий плен.

Больше всего непогода разбушевалась в Донецкой области ночью. Из-за снега и гололеда на трассе международного значения Киев – Должанск образовался затор из 18 фур. Их вытаскивали с помощью военной техники.

По словам дальнобойщика Анатолия, он едет из Харькова в Доброполье с прошлых суток. «За Долгеньким там вот это на спуске – там машины стоят. И на Святогорском мне сказали два – ну, я не поехал. Я вот утром. Сейчас все отлично, все нормально. Службы работают», – сказал он.

По всей области от Мариуполя до Бахмута спасатели вытащили из скользких участков дорог более 50 автомобилей, в том числе 4 рейсовых автобуса и 43 грузовика. «На круглосуточном дежурстве 475 человек личного состава и 97 единиц пожарно-спасательной техники. Для обеспечения обогрева населения подготовлен 41 передвижной пункт обогрева. В рамках КПВВ Майорское, Марьинка, Новотроицкое и Пищевик развернуты пункты оказания помощи населению», – сообщил временно исполняющий обязанности заместителя начальника главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Донецкой области Роман Джиоев.

В Краматорске коммунальщики приступили к работе с самого утра. По словам таксистов, на центральных улицах города тротуары посыпаны песком, дороги расчищены. «Ну, в принципе нормально. Ночью почистили и видно чем-то полили дорогу. Не скользко, реально не скользко. И дворы даже почистили. Вот заезжал я во дворы – тоже во дворах дороги почищены», – сказал таксист Игорь.

А в поселках на окраине города пешеходы на тротуарах боятся упасть. «Скользко, гололед. Не посыпано. А тут не сыплют на тротуарах у нас», – говорит жительница Ясногорки Любовь.

А вот дети, которые в основном сейчас на карантине, встретили заснеженное утро в Краматорске с санками на горке.

Спасатели предупреждают, что непогода продержится еще как минимум двое суток. Поэтому просят водителей быть внимательными на дороге. «Стоит проверить наличие топлива в транспортном средстве, проверить уровень заряда мобильного телефона, а также запастись теплыми вещами и теплой одеждой. В случае экстренных ситуаций обращайтесь в службу спасения "101"», – объяснила спикер ГСЧС в Донецкой области Александра Кочергина.

По прогнозу синоптиков минусовая температура будет недолго. В понедельник, 10 февраля, возможно потепление.

Источник: ТК «Донбасс»