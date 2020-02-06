В полицию Краматорска сдались четверо участников НВФ «ДНР»

В феврале этого года в полицию Краматорска (Донецкая обл.) сдались четверо бывших участников незаконных вооруженных формрований (НВФ) «ДНР». Сейчас правоохранители ведут проверку на причастность мужчин к совершению тяжких преступлений во время «службы» в НВФ. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, на этой неделе в полицию обратились четыре местных жителя, сообщив, что в 2014 году ради денег и пропитания вступили в состав незаконного вооруженного формирования «ДНР». Как выяснилось, двое из них проводили фильтрационные мероприятия на блокпостах города, когда он находился под контролем НВФ.

Еще двое – охраняли захваченное в 2014 году здание исполкома. «49-летний и 36-летний мужчины в разговоре с полицейскими сообщили, что осуществляли контрольно-пропускной режим захваченного в то время здания Краматорского исполкома. Наемники проверяли документы всех лиц, которые намеревались пройти к админзданию, а также поддерживали "общественный порядок" на прилегающей территории», – говорится в сообщении.

Однако, как уточнили в полиции, все четверо мужчин, не «прослужив» и месяца, в разный период времени добровольно покинули ряды наемников.

Сейчас в отношении экс-участников НВФ начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 260 УК Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

По информации полиции, после того, как будет доказано, что во время пребывания в рядах НВФ мужчины не совершили тяжких преступлений, они будут официально освобождены от уголовной ответственности.

Также, по данным правоохранителей, с начала года краматорские полицейские проводят расследование в отношении 12 бывших наемников «ДНР».

В полиции напомнили, что, согласно ч. 6 ст. 260 УК Украины, участники НВФ освобождаются от уголовной ответственности в случае добровольной сдачи правоохранительным органам.