В Северодонецке разгорелся конфликт между жителями и коммунальщиками (Видео)

В Северодонецке между коммунальщиками и жителями идет борьба. Работники вывозят из дворов многоэтажек железные доски объявлений, детские площадки и урны, утверждая, что это – незаконные МАФы. Но местные жители говорят, что все покупали за свой счет, поэтому коммунальщики не имеют права демонтировать объекты.

Так, жильцы одного из домов утверждают, что поймали коммунальщиков на краже металла. Да не просто лома, а объекта благоустройства. Исчезла железная доска объявлений. «Они вместе с урной унесли, погрузили и увезли. Не знаю, просто так нагло», – говорит житель дома Тимур.

Коммунальщики жильцам заявили, что доска объявлений вместе с урной считается МАФом, на размещение которого городской совет разрешение не давал. Местные подняли скандал и свое имущество отстояли, потому что все это приобрели за деньги Объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД). «Все выходим, иногда совместно копаем, роем, выравниваем, сажаем, поливаем, красим. Эти скамейки тоже наши все», – добавил Тимур.

Жители другого дома рассказали, что на днях в своем дворе застали коммунальщиков за похожим делом. Работники вырезали старые металлические конструкции на детской площадке. Этот дом находится на балансе ЖЭКа. И жильцов, которые бы вступились за имущество, не нашлось. На месте старых лесенок и качелей теперь остались только ямы. «Там вот стояла, тут горка, но там не было уже спуска, а такое стояло. Летом тут полно детей», – говорит местная жительница.

Накануне городской совет опубликовал перечень МАФов на демонтаж. Вместе с несколькими брошенными киосками в список попала собственность жителей. Так, местные жители напротив дома сами установили по просьбе уборщиков ЖЭКа металлический вагончик для инвентаря и переодевания. Теперь коммунальщики сообщили, что готовы выставить счет за занятую землю, если люди будут отстаивать металлическое здание и в дальнейшем. По словам жителей, устанавливать эти металлические контейнеры для дворников – такая традиция ранее была по всему городу. «Дворники ж прятали инструменты. Домой же носить не будешь, они там замыкали, метлы, лопаты там такое вот», – говорит местный житель Николай.

Коммунальщики утверждают, что в Северодонецке продолжается кампания по благоустройству. «Чаще всего это сломанные конструктивные элементы, которые могут нести угрозу жизни и здоровья людей. Общий вид города они тоже портят. Потом мы можем их запустить в какую-то частичную переработку», – объяснил директор коммунального предприятия «Жилсервис "Рассвет"» Юрий Шамрай.

Но недовольные горожане говорят, что коммунальщики пока не трогают МАФы, которые сделаны из дерева. И это, по их мнению, – странно.

Источник: ТК «Донбасс»