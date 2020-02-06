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В перевернувшемся на границе с РФ автобусе из Горловки погибла беременная женщина

06.02.20 20:32

На временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области сегодня днем, 6 февраля, в автобусе, который следовал по направлению Горловка – Севастополь и перевернулся под Новоазовском, погибла беременная женщина. Об этом пишут пользователи соцсетей.

«Автобус с людьми перевернулся на границе ДНР и РФ, есть погибшие и пострадавшие! На сейчас известно о 22 пострадавших, из них трое детей, а также о двух погибших, из них одна женщина была беременна, пострадал так же ее второй ребенок!» – говорится в сообщении.

Ранее об этом ДТП сообщил руководитель «администрации» Горловки Иван Приходько.

Напомним, что сегодня днем, 6 февраля, на автодороге между Майорском и Бахмутом (Донецкая обл.) перевернулся микроавтобус.

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