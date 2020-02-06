Призыв-2019: В Минобороне рассказали об итогах кампании

В Министерстве обороны Украины сообщили, что в течение осеннего призыва 2019 года на военную службу было отправлено 15 200 призывников и еще 700 офицеров запаса. Об этом сообщает информагентство Минобороны.

Большинство призывников направлены к службе в Вооруженных Силах Украины (ВСУ) – 9 тыс. человек. Также 4 400 призывников отправили служить в Нацгвардию, тысячу юношей – в Государственную пограничную службу, и еще 800 – в Государственную специальную службу транспорта. В Минобороны подчеркнули, что выполнили 100% планового задания.

Также в осеннюю кампанию были призваны 700 человек офицеров запаса. Их не привлекают к участию в операции Объединенных сил на Донбассе, если они сами не решат добровольно заключить контракт о прохождении военной службы. «На военную службу призвано офицеров запаса в возрасте до 43 лет, которые закончили кафедры военной подготовки, имеют высшее образование не ниже бакалавра и не проходили военную службу. Призывники в обязательном порядке прошли трехмесячную подготовку на соответствующих курсах. После их завершения они назначены на первичные должности офицерского состава в воинские части Вооруженных Сил Украины», – пояснили в Минобороны.