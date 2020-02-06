Смертельная травма от упавшей ветки: В Покровске будут судить двух коммунальщиков

В Покровске (Донецкая обл.) будут судить двух работников коммунального предприятия за нарушение правил безопасности, что привело к смертельной травме 33-летнего мужчины. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Красноармейской местной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении двух работников коммунального предприятия г. Покровска, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве лицом, которое обязано их соблюдать, повлекшее гибель человека) УК Украины», – говорится в сообщении.

Согласно результатам расследования, 15 августа 2018 года, трое работников коммунальной службы города выполняли работу по спиливанию и распилу аварийных деревьев. На одного из них упала спиленная ветка ивы, из-за чего 33-летний мужчина получил тяжелую закрытую черепно-мозговую травму и скончался на месте.

«Трагическое событие стало следствием небрежного отношения к требованиям законодательства по охране труда со стороны начальника и мастера участка, которые не обеспечили рабочего средствами индивидуальной защиты, в частности, каской, и допустили к выполнению работ без соблюдения требований технологической инструкции», – подчеркнули в прокуратуре.

Следует отметить, что санкция ч. 2 ст. 272 УК Украины предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.